ВМС Ирана продолжают атаки по американским эсминцам, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 8 мая – РИА Новости. Военно-морские силы Ирана продолжают атаки по эсминцам США в районе Оманского залива, передает агентство Tasnim со ссылкой на иранский военный осведомленный источник.
"В Оманском заливе продолжаются атаки иранского военно-морского флота по американским эсминцам", - сообщил иранский военный источник Tasnim.
Ранее Tasnim сообщил, что иранский флот атаковал три американских эсминца в Ормузском проливе с помощью БПЛА и ракет, после чего эсминцы передислоцировались в сторону Оманского залива.