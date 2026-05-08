ТЕГЕРАН, 8 мая — РИА Новости. Иран атаковал три американских эсминца при помощи БПЛА и ракет, передает агентство Tasnim со ссылкой на источники.
"Три американских эсминца атакованы флотом Ирана в районе Ормузского пролива. <…> Атака на эсминцы США была осуществлена при помощи ракет и БПЛА", — говорится в сообщении.
Отмечается, что корабли получили повреждения, после чего отправились в сторону Оманского залива.
Официальный представитель Центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари, в свою очередь, заявил, что это стало ответом на нарушение перемирия со стороны США.
Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заверил, что режим прекращения огня остается в силе. Он также утверждает, что атаку на эсминцы удалось отразить, а сами корабли урона не получили.
В четверг журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин сообщила, что американские военные нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас.
Двадцать первого апреля Вашингтон в одностороннем порядке продлил перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально оба участника конфликта объявляли о двухнедельном прекращении огня.
Состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. США начали блокаду иранских портов, пообещав снять ее только после достижения соглашения. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
