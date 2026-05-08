Рейтинг@Mail.ru
Иран атаковал три американских эсминца - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:00 08.05.2026 (обновлено: 10:42 08.05.2026)
Иран атаковал три американских эсминца

Tasnim: Иран атаковал три американских эсминца при помощи БПЛА и ракет

© REUTERS / Pool via WANAЗапуск ракеты с территории Ирана
Запуск ракеты с территории Ирана - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© REUTERS / Pool via WANA
Запуск ракеты с территории Ирана
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран атаковал три американских эсминца при помощи БПЛА и ракет.
  • Американские эсминцы передислоцируются в сторону Оманского залива.
ТЕГЕРАН, 8 мая — РИА Новости. Иран атаковал три американских эсминца при помощи БПЛА и ракет, передает агентство Tasnim со ссылкой на источники.
"Три американских эсминца атакованы флотом Ирана в районе Ормузского пролива. <…> Атака на эсминцы США была осуществлена при помощи ракет и БПЛА", — говорится в сообщении.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Иран обвинил США в нарушении перемирия
00:11
Отмечается, что корабли получили повреждения, после чего отправились в сторону Оманского залива.
Официальный представитель Центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари, в свою очередь, заявил, что это стало ответом на нарушение перемирия со стороны США.
Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заверил, что режим прекращения огня остается в силе. Он также утверждает, что атаку на эсминцы удалось отразить, а сами корабли урона не получили.
В четверг журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин сообщила, что американские военные нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас.
Двадцать первого апреля Вашингтон в одностороннем порядке продлил перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально оба участника конфликта объявляли о двухнедельном прекращении огня.
Состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. США начали блокаду иранских портов, пообещав снять ее только после достижения соглашения. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Вот и все: США накрыла ответная волна за Иран
3 мая, 08:00
 
ИранВ миреОрмузский проливСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала