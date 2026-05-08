В Индии мужчина убил дочь бензопилой из-за подделки школьных оценок

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мужчина убил девятилетнюю дочь бензопилой в индийском штате Махараштра после ссоры из-за подделки школьных оценок, сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Как отмечается, инцидент произошел в деревне Деулгаон Радже в округе Пуна. Представители полиции заявили, что подозреваемый по имени Шантарам Дурьодхан Чаван уже арестован вместе со своей сожительницей. Согласно информации телеканала, она привлечена к ответственности за предполагаемое сокрытие улик и утаивание информации о преступлении от властей.
"По данным полиции, девятилетняя девочка была убита своим отцом в округе Пуна штата Махараштра после спора о школьных табелях успеваемости", - говорится в сообщении телеканала.
По версии следствия, девочка подделала табель с оценками своего сводного брата после того, как он занял первое место по успеваемости в классе, а она - второе.
"Следователи сообщили, что Чаван пришел в ярость, обнаружив подделку, и напал на ребенка с бензопилой, нанеся смертельные травмы" - сообщает NDTV.
После этого он якобы завернул тело в ткань и поджег его в попытке уничтожить улики и выставить смерть как несчастный случай.
Однако частично обгоревшие останки были обнаружены и отправлены в местную больницу для проведения вскрытия и ДНК-теста.
При этом расследование все еще продолжается.