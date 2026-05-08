Свыше 92 тыс заявлений на услуги по земле и имуществу приняли в Подмосковье
14:25 08.05.2026
Свыше 92 тыс заявлений на услуги по земле и имуществу приняли в Подмосковье

Дачные участки
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. С января по апрель 2026 года в Подмосковье подали больше 92 тысяч заявлений на получение государственных услуг по земле и имуществу, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
"На региональном портале госуслуг физические, юридические лица и представители бизнеса могут получить все необходимые услуги в имущественно-земельной сфере", – приводит пресс-служба слова министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова.
В пример глава ведомства привел подачу заявки на аренду или покупку земельного участка, здания или помещения, согласование границ участков, заказ выписки из реестра собственности и многое другое.
"Благодаря онлайн-формату процесс простой, а статус заявления всегда можно отследить в личном кабинете. За четыре месяца поступило 92 847 обращений", – отметил Фирсов.
Самая популярная услуга по итогам четырех месяцев этого года – предварительное согласование предоставления земельных участков. Эта процедура необходима на начальном этапе оформления земли, если есть основания для предоставления участка без торгов с одновременным формированием, отнесением к категории земель и установлением вида разрешенного использования. Решение действительно в течение двух лет. С начала года этой услугой воспользовались 21 882 раза.
На втором месте – перераспределение земель. Эта процедура позволяет собственнику расширить свой участок за счёт присоединения смежной территории из состава муниципальных или государственных земель. В результате владелец получает новый, больший по площади участок. В январе-апреле этой услугой воспользовались 17 964 жителя.
Третье место по популярности занимает предоставление земли в аренду и собственность без торгов. Эта услуга позволяет получить участок, находящийся в муниципальной или государственной собственности, без проведения аукциона, если сведения о его границах внесены в единый реестр недвижимости. Также можно внести изменения в действующий договор аренды. За четыре месяца за этой услугой обратились 11 542 заявителя.
В пресс-службе регминистерства напомнили про Добробота – умного цифрового помощника. Он консультирует жителей Подмосковья по вопросам земли и имущества: с его помощью можно узнать статус заявления или получить разъяснения по услугам.
