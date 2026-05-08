ИИ может заменить второго пилота в самолете, заявил эксперт
06:50 08.05.2026
ИИ может заменить второго пилота в самолете, заявил эксперт

РИА Новости: ГосНИИАС работает над проблемой замены второго пилота ИИ

Кабина пилота самолета. Архивное фото
Кабина пилота самолета. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Искусственный интеллект может заменить второго пилота в самолете, заявил специалист ГосНИИАС Андрей Попов.
  • ГосНИИАС ведет работы по автоматизации кабины самолета, чтобы в дальнейшем ИИ мог пилотировать самолет без второго пилота.
  • В ГосНИИАС разрабатываются алгоритмы действий на случай возникновения проблем со здоровьем у командира судна.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) может заменить второго пилота в самолете, ГосНИИАС сейчас работает над этой проблематикой, заявил РИА Новости один из главных специалистов института по беспилотным авиасистемам Андрей Попов.
ГосНИИАС - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем.
"Наш институт ведет работы в этом направлении через автоматизацию борта самолета, а точнее его кабины. Автоматизация уже давно позволяет вести самолет в автоматическом режиме: "на автопилоте". Дальнейшее развитие ИИ и должно привести к возможности пилотирования самолета без второго пилота", - сказал Попов.
По его словам, фактически уже сегодня экипаж гражданского лайнера может включаться в ручное управление самолетом только на этапах взлета и посадки или выполнять все операции в автомате.
"Большинство остальных функций могут быть автоматизированы или уже сегодня их может выполнять ИИ", - сказал Попов.
Однако, отметил он, вопросы безопасности в авиации всегда стоят на первом месте.
"И здесь возникает вопрос: если вдруг что-то случится со здоровьем командира судна? Как в таком случае действовать? В ГосНИИАС разрабатываются несколько алгоритмов действий, и вопрос обязательно найдет свое решение", - отметил эксперт.
ТехнологииАндрей Попов
 
 
