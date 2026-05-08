ИИ может заменить второго пилота в самолете, заявил эксперт

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) может заменить второго пилота в самолете, ГосНИИАС сейчас работает над этой проблематикой, заявил РИА Новости один из главных специалистов института по беспилотным авиасистемам Андрей Попов.

ГосНИИАС - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем.

"Наш институт ведет работы в этом направлении через автоматизацию борта самолета, а точнее его кабины. Автоматизация уже давно позволяет вести самолет в автоматическом режиме: "на автопилоте". Дальнейшее развитие ИИ и должно привести к возможности пилотирования самолета без второго пилота", - сказал Попов

По его словам, фактически уже сегодня экипаж гражданского лайнера может включаться в ручное управление самолетом только на этапах взлета и посадки или выполнять все операции в автомате.

"Большинство остальных функций могут быть автоматизированы или уже сегодня их может выполнять ИИ", - сказал Попов.

Однако, отметил он, вопросы безопасности в авиации всегда стоят на первом месте.