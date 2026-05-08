В Греции рыбаки нашли судно, похожее на украинский безэкипажный катер

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Греческие рыбаки обнаружили плавучее дистанционно управляемое судно, напоминающее украинский многоцелевой надводный безэкипажный катер Magura V5, сообщает местная газета "Прото Тема".
По данным газеты, неопознанное черное плавучее средство было обнаружено в водах греческого острова Лефкас. Рыбаки нашли его в пещере с работающим двигателем. Затем они довезли его до порта города Василики, где его передали береговой охране Греции. "Прото Тема" подчеркивает, что на беспилотном судне перевозилось сложное оборудование.
"Специалисты по БПЛА предполагают, что беспилотное судно, обнаруженное у Лефкаса, похоже на беспилотный надводный аппарат Magura V5 украинского производства", - говорится в публикации издания.
Газета Ekathimerini уточняет, что судно нашли в четверг. Неназванные источники подчеркнули изданию, что специалисты из министерства обороны проведут анализ его происхождения.