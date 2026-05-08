Дмитриев дал совет Мерцу, как спасти экономику Германии

Объем промышленного производства в стране в марте снизился на 0,7% в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали роста. В годовом выражении промышленное производство упало на 2,8%. Месяцем ранее показатель также показал снижение как в месячном, так и в годовом выражении.