Дмитриев дал совет Мерцу, как спасти экономику Германии
10:54 08.05.2026 (обновлено: 11:13 08.05.2026)
Глава РФПИ Дмитриев дал совет Мерцу, как спасти экономику Германии

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
  • Объем промышленного производства в ФРГ в марте снизился на 0,7 процента в месячном выражении и на 2,8 процента в годовом.
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Мерцу просто нужно поступать противоположно тому, что он делает сейчас, чтобы спасти экономику Германии.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал совет канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, как спасти экономику Германии на фоне кризиса.
"Мерцу просто нужно поступать противоположно тому, что он делает сейчас, чтобы добиться успеха. У него еще есть шанс не стать (премьер-министром Великобритании Киром - ред.) Стармером", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так Дмитриев прокомментировал опубликованную ранее макростатистику из Германии.
Объем промышленного производства в стране в марте снизился на 0,7% в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали роста. В годовом выражении промышленное производство упало на 2,8%. Месяцем ранее показатель также показал снижение как в месячном, так и в годовом выражении.
Глава РФПИ отметил, что такие данные являлись ожидаемыми, а не неожиданными. "Следует ожидать гораздо худшего, пока немецкие бюрократы не изменят курс", - добавил он.
ГерманияРоссияКирилл ДмитриевФридрих МерцРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
