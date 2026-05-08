ВСУ нанесли удары по 23 населенным пунктам Белгородской области за сутки

БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 23 населенным пунктам в восьми муниципалитетах Белгородской области, за медицинской помощью обратились 9 мирных жителей, включая ребенка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате атак беспилотников, как уточнил Гладков, в Грайворонском округе ранены трое мужчин, в Краснояружском округе госпитализирован раненый мужчина, также помощь оказана мужчине, пострадавшему после атаки 4 мая. В Шебекинском округе пострадали двое: один - от детонации мины, другой - от атаки дрона, они госпитализированы, подчеркнул глава области.