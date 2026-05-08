ВСУ нанесли удары по 23 населенным пунктам Белгородской области за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 08.05.2026 (обновлено: 11:11 08.05.2026)
ВСУ нанесли удары по 23 населенным пунктам Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ за сутки атаковали 23 населенных пункта в Белгородской области

Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 23 населенным пунктам в восьми муниципалитетах Белгородской области.
  • В результате атак повреждены два многоквартирных дома, 13 частных домовладений, два предприятия, один коммерческий и два социальных объекта, сельхозпредприятие и 27 транспортных средств.
  • За медицинской помощью обратились 9 мирных жителей, включая ребенка.
БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 23 населенным пунктам в восьми муниципалитетах Белгородской области, за медицинской помощью обратились 9 мирных жителей, включая ребенка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Согласно опубликованным данным, в результате атак со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 13 частных домовладениях, двух предприятиях, одном коммерческом и двух социальных объектах, сельхозпредприятии и 27 транспортных средствах.
"Вчера в детскую областную клиническую больницу госпитализирована 11-летняя девочка, получившая баротравму при атаке беспилотника в Белгороде 5 мая… В Ивнянском округе в селе Новенькое в результате детонации беспилотника пострадала женщина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, повреждения зафиксированы в поселках Разумное и Октябрьский, селах Черемошное, Таврово и Отрадное Белгородского округа, в селе Крюково Борисовского округа, в городе Грайворон, селах Косилово, Гора-Подол и Замостье Грайворонского округа, в поселке Ивня Ивнянского округа, в поселке Красная Яруга, селах Сергиевка и Отрадовка Краснояружского округа, в селах Новоясеновка и Солдатское Ракитянского округа, в городе Шебекино, селах Новая Таволжанка, Белянка, Графовка и Ржевка Шебекинского округа, а также в селе Новая Глинка Яковлевского округа.
В результате атак беспилотников, как уточнил Гладков, в Грайворонском округе ранены трое мужчин, в Краснояружском округе госпитализирован раненый мужчина, также помощь оказана мужчине, пострадавшему после атаки 4 мая. В Шебекинском округе пострадали двое: один - от детонации мины, другой - от атаки дрона, они госпитализированы, подчеркнул глава области.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородУкраинаВячеслав Гладков
 
 
