Бундесрат заблокировал антикризисную выплату, обещанную Мерцем

БЕРЛИН 8 мая - РИА Новости. Бундесрат (палата федеральных земель) заблокировал обещанную правительством канцлера Фридриха Мерца антикризисную выплату работникам в Германии, сообщил таблоид Bild.
Ранее Мерц и министр финансов Ларс Клингбайль пообещали немцам премию в размере 1 тысячи евро на фоне энергетического кризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке. Предполагалось, что руководство компаний выплатит эти деньги своим сотрудникам без уплаты налогов.
"Громкое фиаско федерального правительства: в пятницу утром бундесрат заблокировал широко анонсированную антикризисную выплату для всех работающих в Германии", - пишет таблоид.
Причина заключается в том, что федеральные земли не захотели "оплачивать за свой счет" принятые федеральным правительством решения и заблокировали уже принятый бундестагом законопроект, пишет издание.
Предполагалось, что налоговая льгота по компенсационным выплатам должны была отойти компаниям, из-за чего земли и муниципалитеты стали опасаться массового падения налоговых поступлений. Земли также подвергли критике тот факт, что запланированное покрытие расходов за счет повышения налога на табак принесло бы выгоду только федеральному центру, а регионы остались бы ни с чем. При этом идея налоговой льготы на спецпремию принадлежала исключительно федеральному правительству.
"Антикризисная политика Фридриха Мерца потерпела сокрушительный крах. Предложения правительства настолько плохи, что они не смогли убедить даже своих собственных премьер-министров в бундесрате", - заявила изданию глава фракции "Зеленые" в бундестаге Катарина Дреге.
"К этому не готовы": флагман ЕС оказался в критической ситуации
16 февраля, 08:00