Бундесрат заблокировал антикризисную выплату, обещанную Мерцем - РИА Новости, 08.05.2026
15:38 08.05.2026 (обновлено: 15:40 08.05.2026)
Бундесрат заблокировал антикризисную выплату, обещанную Мерцем

Люди рядом с немецким флагом. Архивное фото
БЕРЛИН 8 мая - РИА Новости. Бундесрат (палата федеральных земель) заблокировал обещанную правительством канцлера Фридриха Мерца антикризисную выплату работникам в Германии, сообщил таблоид Bild.
Ранее Мерц и министр финансов Ларс Клингбайль пообещали немцам премию в размере 1 тысячи евро на фоне энергетического кризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке. Предполагалось, что руководство компаний выплатит эти деньги своим сотрудникам без уплаты налогов.
"Громкое фиаско федерального правительства: в пятницу утром бундесрат заблокировал широко анонсированную антикризисную выплату для всех работающих в Германии", - пишет таблоид.
Причина заключается в том, что федеральные земли не захотели "оплачивать за свой счет" принятые федеральным правительством решения и заблокировали уже принятый бундестагом законопроект, пишет издание.
Предполагалось, что налоговая льгота по компенсационным выплатам должны была отойти компаниям, из-за чего земли и муниципалитеты стали опасаться массового падения налоговых поступлений. Земли также подвергли критике тот факт, что запланированное покрытие расходов за счет повышения налога на табак принесло бы выгоду только федеральному центру, а регионы остались бы ни с чем. При этом идея налоговой льготы на спецпремию принадлежала исключительно федеральному правительству.
Как особо подчеркивает Bild, ни одна из федеральных земель, возглавляемых ХДС/ХСС, не поддержала законопроект Мерца и Клингбайля.
"Антикризисная политика Фридриха Мерца потерпела сокрушительный крах. Предложения правительства настолько плохи, что они не смогли убедить даже своих собственных премьер-министров в бундесрате", - заявила изданию глава фракции "Зеленые" в бундестаге Катарина Дреге.
