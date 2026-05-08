01:07 08.05.2026 (обновлено: 01:20 08.05.2026)
В Берлине вступает в силу запрет на демонстрацию символов Победы

Возложение венков у советского мемориала в Тиргартене в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Берлине на трех крупнейших воинских мемориалах с 8 по 9 мая запретят ношение военной формы и ее элементов, военных знаков отличия, демонстрацию символов V или Z, флагов России, СССР, Белоруссии, Чеченской Республики и изображений их руководителей.
  • Посольство России в Германии назвало ограничения на использование символики Дня Победы абсурдными и циничными.
  • В разных городах Германии запланированы шествия «Бессмертного полка», при этом список запретов на демонстрацию символов и атрибутов может отличаться.
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Запрет на использование символики Дня Победы в ходе памятных мероприятий на трех крупнейших воинских мемориалах Берлина вступает в силу в пятницу и будет действовать до 22.00 (23.00 мск) 9 мая.
В этот период на берлинских военных мемориалах в Тиргартене, Трептов-Парке и Шенхольцер-Хайде в районе Панков запрещается ношение военной формы и ее элементов, ношение военных знаков отличия, демонстрация символов V или Z, флагов России, СССР, Белоруссии, Чеченской Республики, а также изображений их руководителей. Помимо прочего запрещено демонстрировать георгиевские ленточки и воспроизводить или исполнять российские и военные песни и марши. Частично ограничения не распространяются на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.
В посольстве России в Германии потребовали от германской стороны отменить эти ограничения, назвав их "абсурдными и циничными". Вводимые Берлином под предлогом продолжающегося конфликта на Украине запреты на деле направлены исключительно на ограничение права потомков советских воинов-освободителей, а также жителей и гостей германской столицы достойно отметить очередную годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне, подчеркнули в российской дипмиссии. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, запрещая символику Победы в Берлине на памятных мероприятиях 8-9 мая, канцлер ФРГ Фридрих Мерц навлек позор на свою страну.
В Берлине 8 и 9 мая запланировано множество памятных мероприятий. Одно из них, гражданская акция "Бессмертный полк", пройдет 9 мая в условиях ограничений, о чем сообщили организаторы. Участники акции соберутся у Бранденбургских ворот, после чего колонна пройдет по улице 17 июня до Советского мемориала в Тиргартене. По окончании марша будет минута молчания.
Шествия "Бессмертного полка" пройдут и в других городах Германии. Третьего мая "Бессмертный полк" уже прошел во Франкфурте-на-Майне. Участники акции, в основном из числа русскоязычных жителей Германии, собрались на площади в центре города и прошли маршем по улицам. Многие пришли на акцию с российскими и советскими флагами, были заметны и флаги некоторых постсоветских республик.
Список запретов отличается в разных городах. Так, во Франкфурте-на-Майне были запрещены георгиевские ленты, но были разрешены Советское знамя и Знамя Победы, так же, как и флаги советских республик, сообщали организаторы.
Шествия "Бессмертного полка" среди прочего запланированы в Аугсбурге, Гамбурге, Кельне, Киле, Мюнхене, Штутгарте, Хомбурге и Хюрте.
В программу памятных мероприятий в Гамбурге 9 мая включены возложения цветов на гамбургских захоронениях, праздничная программа в центре города и торжественное шествие "Бессмертного полка". Во время шествия будут запрещены символы V или Z в любом виде, любые флаги и знамена, георгиевская лента, все виды военной формы и ее элементы, а также исполнение маршевых и военных песен.
В свою очередь в городе Хюрт, где акция пройдет 9 мая, разрешены исторические флаги СССР и его республик, Знамя Победы, георгиевские ленточки. Современные флаги не предусмотрены форматом мероприятия и не приветствуются, сообщили организаторы.
