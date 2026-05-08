08:00 08.05.2026 (обновлено: 08:01 08.05.2026)

Немцы покончили с исторической виной и собрались в поход на Россию

Виктория Никифорова
Восьмого и девятого мая берлинские полицаи вновь будут отнимать у празднующих людей советские, российские и белорусские флаги. Не пустят на празднование нашей Победы с георгиевскими ленточками, символикой V и Z. Запретят петь "Катюшу" и "Смуглянку", не говоря уж про "День Победы" и "Вставай, страна огромная". Какие же трусливые и лицемерные негодяи!
Россию и русских германские элиты в своем большинстве ненавидят истово, до слез, аж кушать не могут. Плюсом к этому идет обида за позорное поражение в 45-м, светлая память о дедах-нацистах, неутоленный реваншизм, который в ФРГ расчесывали до крови, начиная с конца 40-х.
Но прямо сказать об этом немцам стыдно. Они трусят и извиваются. И начинаются эти мелочные, позорные придирки — к ленточкам, к флагам, к песням. Потомкам победителей потомки проигравших указывают, как им праздновать свою Победу. Вот уж поистине: "бывали хуже времена, но не было подлей."
На самом деле им, конечно, страшно. Историческую память не отменишь: "Катюша" и "Смуглянка" победили немцев в свое время на духовном фронте, в то время как наши бойцы вломили им физически. От слов "Пусть ярость благородная вскипает, как волна" у них до сих пор холодеют ладони и трясутся поджилки. Языковой барьер тут не работает. Страшно, и все тут.
А еще это напоминает им о той мерзости, которую их предки творили 80 лет назад. В Германии стараются не вспоминать об этом, но ведь деды современных полицаев, отнимающих у людей красные флаги, варили мыло из людей. Выкачивали из них кровь, ставили на них опыты. Морили голодом, душили газом. Массово пытали, насиловали и убивали беззащитных женщин и детей. Сжигали деревни вместе с людьми. С глумливыми улыбками фотографировались на фоне трупов.
Мир не видел таких злодейств, которые рутинно, педантично, годами совершали немцы. Из этого ада их опозорившуюся нацию вытащил советский солдат.
Красная армия дала Германии невероятный урок благородства, гуманизма, миролюбия. Бойцы, многие из которых потеряли своих родных от рук оккупантов, не мстили мирным жителям. Памятник нашему солдату в Трептов-парке с маленькой немецкой девочкой на руках — символ нашего прощения.
В 1945-м мы дали Германии урок милосердия и любви. Вернули к цивилизации погрязший в страшных грехах народ. Не дали англичанам осуществить их заветную мечту — вообще уничтожить немцев как нацию. А потом десятилетиями развивали и перевоспитывали Восточную Германию — в результате ГДР не заболела стыдной болезнью реваншизма. В 1990-м мы позволили двум частям страны объединиться. Без доброй воли Москвы немцы и сегодня остались бы расчлененным народом.
В благодарность за все это берлинские полицаи не разрешают людям петь "Катюшу", а руководство Германии порождает стратегическую концепцию, где главным врагом назначена Россия. И это не просто слова. Весь прошлый год немецкие солдаты и офицеры тренировались на учениях "отражать нападение России". Ну точь-в точь их деды и прадеды. Гитлер же тоже просто защищался от коварных большевиков.
Мало этого, в Германии уже предлагают подумать о собственном ядерном оружии. Бундесвер официально заявил, что станет сильнейшей армией Европы и будет ее защищать. От кого? От своих спасителей и освободителей, разумеется.
А пока немцы раскармливают выращенный ими же откровенно нацистский киевский режим. Обеспечивают их отвратительные теракты. Дают хунте денег, оружие, технику, шлют им своих военных специалистов. Нетрудно представить, как потирали сухие ручки старые нацисты, любуясь факельными шествиями в Киеве: какую смену вырастили себе гитлеровцы — просто загляденье.
Историческая вина? Память о невинно убиенных? Ну о чем вы? Там давно ни памяти, ни совести. Славяне по-прежнему для этих "арийцев" — существа второго сорта, недочеловеки. Как, кстати, и прибалты, поляки, румыны, которых немцы планируют бросить следующими в костер своей войны против России.
И как во время Второй мировой войны некоторые американские промышленники поддерживали Гитлера, так и сегодня в США есть значительный пул влиятельных олигархов, которые вкладываются в немецкий ВПК, топят за то, чтобы снять с Германии вину и развязать ей руки в плане милитаризации. А в пределе — опять натравить ее на Россию.
Рейтинг канцлера Германии, достойного внука оголтелого нациста, упал ниже плинтуса. Большинство немцев его не хотят и его агрессивную политику не одобряют. Но кто ж их спрашивать-то будет? Пошлют на Восточный фронт, и пойдут как миленькие.
Немецкие реваншисты хотят затащить в свой рейх все европейские нации и начать новый "Дранг нах Остен". Дело России вновь им этого не позволить. Мы справимся, можете не сомневаться. Берлин еще услышит "Катюшу".
