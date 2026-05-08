Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и его правительство превращают страну в руины.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца и правительство страны после обнародования данных о снижении прогнозируемых налоговых поступлений, заявив, что канцлер "и его компания" превращают Германию в руины.
В четверг отчет министерства финансов ФРГ показал, что общие налоговые поступления в казну ФРГ в 2026 году сократятся на 17,8 миллиарда евро по сравнению с прогнозом октября 2025 года.