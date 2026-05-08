Рейтинг@Mail.ru
В АдГ раскритиковали Мерца и правительство Германии - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 08.05.2026 (обновлено: 14:58 08.05.2026)
В АдГ раскритиковали Мерца и правительство Германии

Вайдель: Мерц и его правительство превращают Германию в руины

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и его правительство превращают страну в руины.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца и правительство страны после обнародования данных о снижении прогнозируемых налоговых поступлений, заявив, что канцлер "и его компания" превращают Германию в руины.
В четверг отчет министерства финансов ФРГ показал, что общие налоговые поступления в казну ФРГ в 2026 году сократятся на 17,8 миллиарда евро по сравнению с прогнозом октября 2025 года.
"Из-за катастрофической трансформационной политики сейчас у Германии огромные проблемы с поступлениями. Мерц и компания превращают нашу страну в руины", - написала Вайдель в соцсети X, комментируя отчет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Немцы покончили с исторической виной и собрались в поход на Россию
Вчера, 08:00
 
В миреГерманияАлиса ВайдельФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала