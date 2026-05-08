02:44 08.05.2026
Германия перерождается в нечто очень опасное для России, заявил Полянский

Постпред Полянский назвал отрицание Берлином геноцида советского народа опасным

© Фото : Патриотическое движение "Победа 9/45"Плакат "Спасибо советскому солдату" у здания рейхстага в Берлине
Плакат "Спасибо советскому солдату" у здания рейхстага в Берлине. Архивное фото
ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Германия перерождается в нечто очень опасное для России, Берлин начал отрицать геноцид советского народа, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Дипломат рассказал о недавней ситуации на площадке ОБСЕ.
"После нашего выступления на постсовете с информацией о введении у нас Дня памяти жертв геноцида советского народа в годы второй мировой войны немецкая коллега, сказав все стандартные вещи, которые обычно говорят представители Германии о признании преступлений против человечности, неожиданно фактически перевела разговор на то, что не было никакого единого советского народа, что не было никакого геноцида, что все это якобы лишь политическая конструкция Кремля и попытка прикрыть действия России на Украине. Это очень опасный момент", - сказал Полянский.
По словам дипломата, этот момент показывает, что "Германия уже не та, какой мы привыкли ее воспринимать после Второй мировой войны".
"Это свидетельствует о том, что страна, к сожалению, перерождается в нечто очень опасное для нас, что мы считали уже невозможным. Мы думали, что итоги Второй мировой войны окончательно закрепили невозможность возвращения к милитаризации Германии и к ее роли как силы, направленной против нашей страны. Но, к сожалению, в том числе такие выступления показывают, что это не так", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что именно поэтому так важно сейчас не ослаблять бдительность и последовательно называть вещи своими именами. "Что мы, собственно, на площадке ОБСЕ и делаем", - заключил он.
