"Родина" впервые в своей истории вышла в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб "Родина" обыграл "Челябинск" в 33-м туре Первой лиги и досрочно обеспечил себе участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27.
- "Родина", основанная в 2015 году, впервые в своей истории вышла в высший дивизион чемпионата России.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Родина" обыграл "Челябинск" в 33-м туре Первой лиги и досрочно обеспечил себе участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27.
Встреча в Химках завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Мячи забили Иван Тимошенко (25-я минута) и Артур Гарибян (88). Матч завершился массовой потасовкой, по итогам которой красные карточки получили Гарибян и футболист "Челябинска" Хетаг Кочиев.
"Родина" с 65 очками возглавляет таблицу Первой лиги, опережая на семь баллов идущий третьим екатеринбургский "Урал", которому осталось провести два матча. "Челябинск" с 43 очками занимает девятое место. Ранее в пятницу воронежский "Факел" также обеспечил себе участие в РПЛ, команда с 65 очками идет второй в турнирной таблице Первой лиги.
"Родина", основанная в 2015 году российским предпринимателем Сергеем Ломакиным, впервые в своей истории вышла в высший дивизион чемпионата России. При этом команда выступает на профессиональном уровне с 2019 года. В сезоне-2022/23, ставшем для клуба первым в Первой лиге, "Родина" завоевала право участия в стыковых матчах за выход в РПЛ, где по сумме двух встреч уступила "Нижнему Новгороду".