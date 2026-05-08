Рейтинг@Mail.ru
Посол в ФРГ разочарован тем, что Германия назвала Россию главной угрозой - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 08.05.2026
Посол в ФРГ разочарован тем, что Германия назвала Россию главной угрозой

Нечаев: Россия разочарована тем, что ее провозгласили главным врагом Германии

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Россия разочарована провозглашением ее главным врагом и угрозой Германии.
  • Он отметил, что в Германии разворачивается кампания, связанная с милитаризацией страны, и направлена она против России.
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Россия разочарована в том, что ее провозгласили главным врагом и угрозой Германии, печально, что политический класс федеративной республики придерживается таких взглядов, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
"Мы, конечно, весьма разочарованы тем, что политический класс Германии придерживается именно этих взглядов. Это весьма печально. Мы действительно провозглашены главным врагом, главной угрозой", - рассказал Нечаев журналистам после возложения венков на советском воинском мемориале в районе Берлина Панков.
Посол отметил, что именно против России в стране разворачивается кампания, связанная с милитаризацией страны.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.
Бундестаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
В ФРГ не стали отвечать на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма
Вчера, 18:31
 
В миреРоссияГерманияСергей Нечаев (дипломат)Берлин (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала