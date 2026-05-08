Посол в ФРГ разочарован тем, что Германия назвала Россию главной угрозой

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Россия разочарована в том, что ее провозгласили главным врагом и угрозой Германии, печально, что политический класс федеративной республики придерживается таких взглядов, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
"Мы, конечно, весьма разочарованы тем, что политический класс Германии придерживается именно этих взглядов. Это весьма печально. Мы действительно провозглашены главным врагом, главной угрозой", - рассказал Нечаев журналистам после возложения венков на советском воинском мемориале в районе Берлина Панков.
Посол отметил, что именно против России в стране разворачивается кампания, связанная с милитаризацией страны.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.