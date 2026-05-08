Посол России в ФРГ назвал возможный конфликт с Германией кошмаром

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Новый конфликт между Россией и Германией был бы кошмаром, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
"Новый конфликт между Россией и Германией был бы кошмаром, и я не понимаю, кому этот кошмар греет сердце", - заявил Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung.
По его словам, на данный момент контактов с правительством Германии практически нет, но готовность к диалогу ценилась во все времена. Посол указал на то, что отказ от диалога ничего не дает ни двусторонним отношениям, ни перспективам разрешения конфликтов.
"Ни Россия, ни Германия не исчезнут из Европы. У нас тысячелетняя общая история. Успешными периодами были те, когда мы разговаривали друг с другом и работали к взаимной выгоде. Изоляции России все равно никогда не удастся достичь", - подчеркнул Нечаев.
В МИД РФ ранее обращали внимание на масштабную милитаризацию европейского континента.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что европейская дипломатия будет по-настоящему эффективной только в том случае, если будет подкреплена военными возможностями, включая европейское ядерное оружие.