Рейтинг@Mail.ru
Посол России в ФРГ назвал возможный конфликт с Германией кошмаром - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 08.05.2026
Посол России в ФРГ назвал возможный конфликт с Германией кошмаром

Нечаев: новый конфликт между Россией и Германией был бы кошмаром

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что новый конфликт между Россией и Германией был бы кошмаром.
  • Он подчеркнул, что отказ от диалога ничего не дает ни двусторонним отношениям, ни перспективам разрешения конфликтов.
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Новый конфликт между Россией и Германией был бы кошмаром, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
"Новый конфликт между Россией и Германией был бы кошмаром, и я не понимаю, кому этот кошмар греет сердце", - заявил Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
В Германии ужаснулись заявлению Зеленского о России
09:00
По его словам, на данный момент контактов с правительством Германии практически нет, но готовность к диалогу ценилась во все времена. Посол указал на то, что отказ от диалога ничего не дает ни двусторонним отношениям, ни перспективам разрешения конфликтов.
"Ни Россия, ни Германия не исчезнут из Европы. У нас тысячелетняя общая история. Успешными периодами были те, когда мы разговаривали друг с другом и работали к взаимной выгоде. Изоляции России все равно никогда не удастся достичь", - подчеркнул Нечаев.
В МИД РФ ранее обращали внимание на масштабную милитаризацию европейского континента.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что европейская дипломатия будет по-настоящему эффективной только в том случае, если будет подкреплена военными возможностями, включая европейское ядерное оружие.
Плакат Спасибо советскому солдату у здания рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Германия перерождается в нечто очень опасное для России, заявил Полянский
02:44
 
В миреРоссияГерманияСергей Нечаев (дипломат)ЕвропаФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала