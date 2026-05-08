МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал себя "паршивой овцой" среди европейских политиков из-за нежелания отстаивать позицию, которую странам диктуют в Брюсселе.
"В Евросоюзе есть такие "паршивые овцы", и я отношусь к этой "стае". Я противник однобоких взглядов. Считаю такой подход очень неправильным. Часто я высказываю взгляды, которые не согласуются с той единственной позицией, которую мы "должны" отстаивать", - сказал он журналистам по прибытии в Москву.