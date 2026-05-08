Рейтинг@Mail.ru
Фицо назвал себя паршивой овцой среди европейских политиков - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 08.05.2026
Фицо назвал себя паршивой овцой среди европейских политиков

Премьер Словакии Фицо назвал себя паршивой овцой среди европейских политиков

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал себя паршивой овцой среди европейских политиков.
  • Он заявил, что часто высказывает взгляды, не согласующиеся с позицией, которую странам диктуют в Брюсселе.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал себя "паршивой овцой" среди европейских политиков из-за нежелания отстаивать позицию, которую странам диктуют в Брюсселе.
"В Евросоюзе есть такие "паршивые овцы", и я отношусь к этой "стае". Я противник однобоких взглядов. Считаю такой подход очень неправильным. Часто я высказываю взгляды, которые не согласуются с той единственной позицией, которую мы "должны" отстаивать", - сказал он журналистам по прибытии в Москву.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Словакия хочет иметь хорошие соседские отношения с Венгрией, заявил Фицо
Вчера, 19:30
 
В миреСловакияМоскваРоберт ФицоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала