19:32 08.05.2026
Фицо заявил, что рад отдать дань солдатам Красной армии в Москве

Председатель правительства Словакии Роберт Фицо
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что рад быть в Москве на праздновании Дня Победы.
  • Фицо подчеркнул, что народы бывшего Советского Союза сыграли большую роль в победе над фашизмом во Второй мировой войне.
  • Словацкий премьер выразил уважение солдатам Красной армии, павшим при освобождении Словакии и Чехословакии.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что рад быть в Москве на праздновании Дня Победы и иметь возможность отдать дань павшим солдатам Красной армии.
"Я очень рад, что могу опять принимать участие в празднествах, (приуроченных ко Дню - ред.) Победы", - заявил он журналистам после прибытия в Москву.
"Я не имею никакой причины и повода комментировать то, как другие политики подходят к этому празднеству. Но у меня очень сильная причина, почему я здесь... Это неоспоримый факт, что самую большую долю в борьбе над фашизмом и в Победе во Второй мировой войне, конечно, представляют все народы бывшего Советского Союза и, в частности, Российской Федерации", - сказал Фицо.
Политик выразил почет и уважение тем солдатам Красной армии, которые пали при освобождении Словакии и Чехословакии.
"Это были десятки тысяч молодых людей. Каждому, кто критикует мою точку зрения, я хочу сказать: "Идите посмотреть на (мемориал - ред.) Славин в Братиславе, также на самые большие военные кладбища, которые находятся в Словакии, и вы там найдете похороненных молодых людей, которым было по 18-20 лет. Конечно, я не могу отрицать все то, что принесли солдаты Советского Союза, и обязательно нужно выражать им уважение", - подчеркнул словацкий премьер.
МоскваСловакияЧехословакияРоберт ФицоДень Победы — 2026
 
 
