Рейтинг@Mail.ru
Словакия хочет иметь хорошие соседские отношения с Венгрией, заявил Фицо - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 08.05.2026
Словакия хочет иметь хорошие соседские отношения с Венгрией, заявил Фицо

Фицо: Словакия хочет иметь хорошие отношения с возглавляемой Мадьяром Венгрией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словакия стремится к хорошим соседским отношениям с Венгрией при новом правительстве во главе с Петером Мадьяром.
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность найти подход к новому венгерскому лидеру для поддержания хороших отношений между странами.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Словакия хочет иметь хорошие соседские отношения с Венгрией при новом венгерском правительстве во главе с Петером Мадьяром, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Я хочу, чтобы у меня были хорошие соседские отношения с нашими соседями. У нас есть такая пословица: иметь плохого соседа хуже, чем если сгорит дом. Я лично не знаю господина Мадьяра, но я обязан стараться найти подход к нему, чтобы отношения между Венгрией и Словакией были на таком же уровне, как при (нынешнем главе венгерского правительства Викторе – ред.) Орбане. Мы можем только поздравить победителя выборов в Венгрии. Мы будем рады сотрудничеству", - сказал он журналистам по прибытии в Москву.
Фицо поделился, что всего один раз говорил с Мадьяром по телефону, политики условились провести первую встречу в Брюсселе. "Мы ждем, когда он официально займет свою должность. Он впервые в качестве премьер-министра приедет в Брюссель. Мы договорились, что там встретимся в первый раз", - отметил глава кабмина Словакии.
Девятого мая Мадьяр должен быть избран на должность премьера на первом заседании парламента нового созыва. Возглавляемая им партия "Тиса" одержала победу на парламентских выборах, состоявшихся в Венгрии 12 апреля. Орбан и его партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" после 16 лет беспрерывного правления перейдут в оппозицию.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Ушаков: Россия остается надежным поставщиком энергоносителей Словакии
7 мая, 15:38
 
ВенгрияСловакияБрюссельПетер МадьярРоберт ФицоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала