Словакия хочет иметь хорошие соседские отношения с Венгрией, заявил Фицо

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Словакия хочет иметь хорошие соседские отношения с Венгрией при новом венгерском правительстве во главе с Петером Мадьяром, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Я хочу, чтобы у меня были хорошие соседские отношения с нашими соседями. У нас есть такая пословица: иметь плохого соседа хуже, чем если сгорит дом. Я лично не знаю господина Мадьяра, но я обязан стараться найти подход к нему, чтобы отношения между Венгрией и Словакией были на таком же уровне, как при (нынешнем главе венгерского правительства Викторе – ред.) Орбане. Мы можем только поздравить победителя выборов в Венгрии. Мы будем рады сотрудничеству", - сказал он журналистам по прибытии в Москву.
Фицо поделился, что всего один раз говорил с Мадьяром по телефону, политики условились провести первую встречу в Брюсселе. "Мы ждем, когда он официально займет свою должность. Он впервые в качестве премьер-министра приедет в Брюссель. Мы договорились, что там встретимся в первый раз", - отметил глава кабмина Словакии.
Девятого мая Мадьяр должен быть избран на должность премьера на первом заседании парламента нового созыва. Возглавляемая им партия "Тиса" одержала победу на парламентских выборах, состоявшихся в Венгрии 12 апреля. Орбан и его партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" после 16 лет беспрерывного правления перейдут в оппозицию.