Премьер Словакии считает, что украинский конфликт близится к завершению

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что украинский конфликт близится к завершению.
"Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта", - заявил он журналистам после прибытия в Москву.
"Основное послание, которое я хочу передать президенту (Владимиру - ред.) Путину, основное слово - диалог. Мы должны встречаться и говорить вместе. Я абсолютный сторонник любого вида перемирия. Я считаю, что в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры", - пояснил Фицо.