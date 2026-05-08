Фидан и Аракчи обсудили переговоры США и Ирана, сообщил источник

АНКАРА, 8 мая - РИА Новости. Главы МИД Турции и Ирана Хакан Фидан и Аббас Аракчи обсудили по телефону ситуацию в переговорном процессе США и Ирана, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня (8 мая) телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи", - сообщил собеседник агентства.
В ходе беседы обсуждался текущий ход переговоров между Ираном и США.