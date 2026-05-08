Россия опережает ЕС по темпам оборонного производства, признали в ЕК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс признал, что Евросоюз продолжает значительно отставать от России по объемам военного производства.
БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Евросоюз продолжает отставать от России по объемам военного производства, признал еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.
"Россия все еще опережает нас по (оборонному – ред.) производству, причем довольно значительно. Именно это нас и беспокоит", - сказал он в интервью порталу Euronews.
Весной 2025 года ЕС предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации, в частности, в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU на 800 миллиардов евро. Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года.