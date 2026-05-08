16:43 08.05.2026
Россия опережает ЕС по темпам оборонного производства, признали в ЕК

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Евросоюз продолжает отставать от России по объемам военного производства, признал еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.
"Россия все еще опережает нас по (оборонному – ред.) производству, причем довольно значительно. Именно это нас и беспокоит", - сказал он в интервью порталу Euronews.
Весной 2025 года ЕС предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации, в частности, в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU на 800 миллиардов евро. Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года.
МИД РФ 11 декабря заявило, что проект милитаризации Европы направлен на противодействие мифической угрозе со стороны России, это попытка подтолкнуть большинство стран Европы к военной конфронтации с Москвой.
