ЕС обсуждает варианты урегулирования по Украине

БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. ЕС на разных уровнях обсуждает украинское урегулирование, видит "преимущество" в переговорщике от имени всего сообщества с РФ, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Ариана Подеста, комментируя слова главы Евросовета Антониу Кошты о потенциальной подготовке к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.
"Переговоры (внутри ЕС по урегулированию - ред.) проходят в разных форматах, в разных местах и на разных уровнях с участием глав государств и правительств, министров, высокопоставленных дипломатов и официальных лиц. Мы можем видеть и преимущество того, что одна фигура будет говорить от имени 27 стран ЕС", - сказала она.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия готова к диалогу настолько, насколько готовы к нему европейцы.