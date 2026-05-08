ЕС обсуждает варианты урегулирования по Украине
15:28 08.05.2026 (обновлено: 16:27 08.05.2026)
ЕС обсуждает варианты урегулирования по Украине

Подеста: ЕС обсуждает варианты урегулирования по Украине и переговорщика с РФ

© REUTERS / Yves Herman — Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС на разных уровнях обсуждает украинское урегулирование.
  • Представитель ЕК Ариана Подеста заявила, что преимущество может быть в том, что одна фигура будет говорить от имени 27 стран ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. ЕС на разных уровнях обсуждает украинское урегулирование, видит "преимущество" в переговорщике от имени всего сообщества с РФ, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Ариана Подеста, комментируя слова главы Евросовета Антониу Кошты о потенциальной подготовке к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.
"Переговоры (внутри ЕС по урегулированию - ред.) проходят в разных форматах, в разных местах и на разных уровнях с участием глав государств и правительств, министров, высокопоставленных дипломатов и официальных лиц. Мы можем видеть и преимущество того, что одна фигура будет говорить от имени 27 стран ЕС", - сказала она.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия готова к диалогу настолько, насколько готовы к нему европейцы.
