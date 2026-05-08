ЕС обсуждает варианты урегулирования по Украине

БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. ЕС на разных уровнях обсуждает украинское урегулирование, видит "преимущество" в переговорщике от имени всего сообщества с РФ, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Ариана Подеста, комментируя слова главы Евросовета Антониу Кошты о потенциальной подготовке к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.