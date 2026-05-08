БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Администрация Белого дома постепенно отстраняется от Киева, поскольку украинский конфликт представляет проигранную для Западу войну, заявил евродепутат Фернан Картайзер.
"Сейчас мы можем увидеть, как администрация (президента США Дональда – ред.) Трампа постепенно отходит от Украины, поскольку для Запада эта война, по сути, уже проиграна", - сказал он в разговоре с американским экономистом Джеффри Саксом. Видеоролик беседы опубликован на странице Картайзера в соцсети X.
По его словам, Европа, подключившись к повестке Вашингтона, теперь не может найти выход из обязательств по отношении к Украине. В результате европейский блок несет бремя по финансированию Киева и поставкам вооружений, которые он не сможет выполнять в той же мере.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.