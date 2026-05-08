Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия не нашла венгерских шпионов в своих рядах - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 08.05.2026
Еврокомиссия не нашла венгерских шпионов в своих рядах

ЕК не нашла серьезных нарушений безопасности в деле о шпионаже Венгрии в ЕС

© AP Photo / Yves LoggheШтаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Yves Logghe
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия не выявила серьезных нарушений в деле о предполагаемом шпионаже Венгрии в институтах ЕС.
  • Скандал разгорелся в 2025 году после публикации расследований европейских СМИ о деятельности венгерской разведки.
БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Еврокомиссия не выявила серьезных нарушений в деле о предполагаемом шпионаже Венгрии в институтах ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Баляш Уйвари.
«
"Соответствующие службы Еврокомиссии в настоящее время завершили расследование, и на этом основании Комиссия пришла к выводу, что никакого серьезного нарушения безопасности не произошло", - сказал он.
Скандал вокруг предполагаемой деятельности венгерской разведки в структурах ЕС разгорелся в 2025 году после публикации расследований ряда европейских СМИ. В материалах утверждалось, что сотрудники венгерских спецслужб якобы пытались собирать информацию о работе институтов ЕС в Брюсселе и устанавливать контакты с сотрудниками Еврокомиссии. В числе возможно связанных со спецслужбами Венгрии еврочиновников фигурировал еврокомиссар Оливер Вархелли.
После публикаций Еврокомиссия заявила, что относится к обвинениям очень серьезно, и начала внутреннюю проверку.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Сийярто назвал его прослушку нападением на суверенитет Венгрии
23 марта, 16:47
 
В миреВенгрияБрюссельЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала