Еврокомиссия не нашла венгерских шпионов в своих рядах

БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Еврокомиссия не выявила серьезных нарушений в деле о предполагаемом шпионаже Венгрии в институтах ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Баляш Уйвари.
"Соответствующие службы Еврокомиссии в настоящее время завершили расследование, и на этом основании Комиссия пришла к выводу, что никакого серьезного нарушения безопасности не произошло", - сказал он.
Скандал вокруг предполагаемой деятельности венгерской разведки в структурах ЕС разгорелся в 2025 году после публикации расследований ряда европейских СМИ. В материалах утверждалось, что сотрудники венгерских спецслужб якобы пытались собирать информацию о работе институтов ЕС в Брюсселе и устанавливать контакты с сотрудниками Еврокомиссии. В числе возможно связанных со спецслужбами Венгрии еврочиновников фигурировал еврокомиссар Оливер Вархелли.
После публикаций Еврокомиссия заявила, что относится к обвинениям очень серьезно, и начала внутреннюю проверку.