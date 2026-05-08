Песков: Россия готова к диалогу настолько, насколько готова к нему Европа

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия готова к диалогу настолько, насколько готовы к нему европейцы, сообщил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос о том, получал ли Путин обращения о переговорах с Евросоюзом, и готов ли глава государства к такого рода контактам с ЕС.
"Мы будем готовы настолько идти вперед по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы", - сказал Песков журналистам.