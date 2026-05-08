Рейтинг@Mail.ru
В ЕС не исключили обсуждение на саммите в июне переговоров с Путиным - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 08.05.2026
В ЕС не исключили обсуждение на саммите в июне переговоров с Путиным

В ЕС не исключили обсуждение на саммите в июне переговоров с президентом РФ

© REUTERS / Yves HermanФлаги Европейского союза
Флаги Европейского союза - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги Европейского союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Источник в Евросовете не исключил, что на саммите в июне могут обсудить переговоры лидеров ЕС с президентом РФ.
  • На следующем заседании Европейского совета будет обсуждаться Украина.
  • Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда «для этого настанет правильный момент».
БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Источник РИА Новости в Евросовете не исключил, что потенциальные переговоры лидеров ЕС с президентом РФ могут обсудить на саммите лидеров стран союза в июне.
"На следующем заседании Европейского совета будет обсуждаться Украина, как это было на предыдущих встречах", - сказал собеседник агентства на вопрос о том, планируют ли европейские лидеры на следующем саммите обсудить идею главы Евросовета о потенциальных переговорах с российским президентом.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия готова к диалогу настолько, насколько готовы к нему европейцы.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
На Западе испугались ответа России на провокацию ЕС
Вчера, 16:02
 
В миреРоссияУкраинаАнтониу КоштаДмитрий ПесковЕвросоюзЕвросоветЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала