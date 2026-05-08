В ЕС не исключили обсуждение на саммите в июне переговоров с Путиным

БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Источник РИА Новости в Евросовете не исключил, что потенциальные переговоры лидеров ЕС с президентом РФ могут обсудить на саммите лидеров стран союза в июне.
"На следующем заседании Европейского совета будет обсуждаться Украина, как это было на предыдущих встречах", - сказал собеседник агентства на вопрос о том, планируют ли европейские лидеры на следующем саммите обсудить идею главы Евросовета о потенциальных переговорах с российским президентом.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия готова к диалогу настолько, насколько готовы к нему европейцы.