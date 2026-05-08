Источник: главы МИД ЕС 11 мая не будут обсуждать переговоры с Путиным

БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании 11 мая не будут обсуждать возможные переговоры между лидерами стран союза и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС.