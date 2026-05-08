Источник: главы МИД ЕС 11 мая не будут обсуждать переговоры с Путиным

БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании 11 мая не будут обсуждать возможные переговоры между лидерами стран союза и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС.
"Будущие переговоры между лидерами ЕС и президентом России Владимиром Путиным не включены в повестку дня следующего заседания Совета по иностранным делам", - сообщил собеседник агентства.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия готова к диалогу настолько, насколько готовы к нему европейцы.