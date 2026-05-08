Философа Михаила Эпштейна* внесли в реестр иноагентов
17:13 08.05.2026 (обновлено: 17:33 08.05.2026)
Философа Михаила Эпштейна* внесли в реестр иноагентов

Минюст включил философа Михаила Эпштейна в список иноагентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции России включило философа Михаила Эпштейна* в реестр иностранных агентов.
  • Также в реестр внесли Антона Михальчука*, Евгения Малюгина*, Андрея Агапова* и новостной ресурс Cyprus Daily News**
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов философа Михаила Эпштейна*, сообщается на сайте ведомства.
"Восьмого мая апреля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... М. Н. Эпштейн*", - говорится в перечне.
Также в реестр внесены Антон Михальчук*, Евгений Малюгин*, Андрей Агапов* и новостной ресурс Cyprus Daily News**.
Отмечается, что Эпштейн* распространял фейки о решениях российских властей, а также материалы иноагентов и нежелательной в РФ организации. Также он взаимодействует с ними. Эпштейн* проживает за пределами России.
По данным Минюста, Михальчук*, Малюгин*, Агапов* и новостной ресурс "Cyprus Daily News"** распространяют материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций, а также фейки о решениях властей России. При этом Агапов*, Малюгин* и новостной ресурс выступали против СВО. При этом Агапов* еще и призывал к нарушению территориальной целостности РФ, отождествлял Россию с террористической организацией и осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений***. Все они живут за границей.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** СМИ, выполняющее функции иноагента в России
*** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
