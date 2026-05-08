ЕК не исключила дополнительные визовые ограничения против россиян - РИА Новости, 08.05.2026
14:08 08.05.2026 (обновлено: 14:18 08.05.2026)
Ламмерт: ЕК может ввести новые визовые ограничения против россиян

Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия не исключает введение дополнительных визовых ограничений против граждан РФ из-за «рисков безопасности».
  • Число выданных россиянам виз сократилось с 4 миллионов до чуть более 500 тысяч.
БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Еврокомиссия не исключает введение дополнительных визовых ограничений против граждан РФ из-за "рисков безопасности", сообщил на брифнге в Брюсселе представитель ЕК Маркус Ламмерт.
"Страны ЕС отвечают за визовую политику. Число выданных россиянам виз сократилось с 4 миллионов до чуть более 500 тысяч… Кроме того, я могу сказать, что остается возможность введения целенаправленных ограничительных визовых мер в консультации с государствами-членами для дальнейшего устранения рисков для безопасности", - сказал он.
