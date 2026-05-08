Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: более половины всех проектов КРТ уже реализуются в Москве - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 08.05.2026
Ефимов: более половины всех проектов КРТ уже реализуются в Москве

Ефимов: в Москве начата реализация свыше половины запланированных проектов КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Реализация более половины всех запланированных в Москве проектов комплексного развития территорий уже начата, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала реализации программы комплексного развития территорий в Москве подготовили 421 проект. Свыше половины из них – 218 – уже перешли в стадию реализации. Отведенные под редевелопмент площадки занимают более 1,9 тысячи гектаров земли. Всего там планируется построить 37 миллионов квадратных метров недвижимости", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
В градостроительном комплексе отметили, что участки под реализацию проектов выделены во всех административных округах города. Кроме жилья, по проектам КРТ в столице возведут свыше 13,6 миллиона "квадратов" общественно-деловой недвижимости и порядка 2,6 миллиона "квадратов" объектов промышленной и коммунальной инфраструктуры, уточнил заммэра. По его словам, благодаря проектам КРТ в Москве появится более 414 тысяч новых рабочих мест.
Самые крупные по площади территории, включенные в программу комплексного развития, приходятся на бывшие промзоны "Автомоторная", "Тушино" и "Южный порт", где по шести проектам КРТ возведут более 6,4 миллиона квадратных метров недвижимости, добавили в департаменте градостроительной политики.
Жилье, образовательный комплекс, физкультурно-оздоровительный комплекс, гостиницу и технопарк суммарной площадью свыше 950 тысяч квадратных метров построят также по проекту КРТ примерно на 70 гектарах на улице Маршала Прошлякова в районе Строгино, привели еще один пример в департаменте. Таким образом будет создано более 11,7 тысячи рабочих мест.
Программа комплексного развития территорий предполагает формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Ефимов: в Москве в апреле одобрили 17 проектов КРТ
Вчера, 15:23
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала