Ефимов: более половины всех проектов КРТ уже реализуются в Москве

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Реализация более половины всех запланированных в Москве проектов комплексного развития территорий уже начата, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"С начала реализации программы комплексного развития территорий в Москве подготовили 421 проект. Свыше половины из них – 218 – уже перешли в стадию реализации. Отведенные под редевелопмент площадки занимают более 1,9 тысячи гектаров земли. Всего там планируется построить 37 миллионов квадратных метров недвижимости", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.

В градостроительном комплексе отметили, что участки под реализацию проектов выделены во всех административных округах города. Кроме жилья, по проектам КРТ в столице возведут свыше 13,6 миллиона "квадратов" общественно-деловой недвижимости и порядка 2,6 миллиона "квадратов" объектов промышленной и коммунальной инфраструктуры, уточнил заммэра. По его словам, благодаря проектам КРТ в Москве появится более 414 тысяч новых рабочих мест.

Самые крупные по площади территории, включенные в программу комплексного развития, приходятся на бывшие промзоны "Автомоторная", "Тушино" и "Южный порт", где по шести проектам КРТ возведут более 6,4 миллиона квадратных метров недвижимости, добавили в департаменте градостроительной политики.

Жилье, образовательный комплекс, физкультурно-оздоровительный комплекс, гостиницу и технопарк суммарной площадью свыше 950 тысяч квадратных метров построят также по проекту КРТ примерно на 70 гектарах на улице Маршала Прошлякова в районе Строгино, привели еще один пример в департаменте. Таким образом будет создано более 11,7 тысячи рабочих мест.