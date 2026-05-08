Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже легковушку выбросило на остановку после ДТП, пострадали дети - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 08.05.2026 (обновлено: 10:49 08.05.2026)
В Воронеже легковушку выбросило на остановку после ДТП, пострадали дети

В Воронеже легковушку выбросило на остановку после ДТП, двое детей пострадали

© Фото : ГУ МВД России по Воронежской областиПоследствия ДТП в Воронеже
Последствия ДТП в Воронеже - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : ГУ МВД России по Воронежской области
Последствия ДТП в Воронеже
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Воронеже "Ладу Калина" выбросило на остановку общественного транспорта после столкновения с "Фольксвагеном".
  • В результате ДТП пострадали двое 9-летних мальчиков.
ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. "Ладу Калина" выбросило на остановку общественного транспорта в Воронеже после столкновения с другой легковушкой, пострадали двое 9-летних мальчиков, сообщили в УМВД России по региону.
ДТП произошло в четверг в 20.30 мск в Воронеже около дома №20 по улице Корольковой.
"Водитель автомобиля "Лада Калина", 39-летний местный житель… допустил столкновение с автомобилем "Фольксваген" … в попутном направлении. После столкновения автомобиль "Лада Калина" по инерции выкинуло на остановку общественного транспорта, где он совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, мальчиков в возрасте 9 лет", — сообщили в Telegram-канале УМВД России по Воронежской области.
По данным правоохранителей, дети получили травмы, их доставили в медучреждение.
На месте ДТП в Горячем Ключе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Горячем Ключе автомобиль въехал в остановку, погиб один человек
4 января, 20:58
 
ПроисшествияВоронежВоронежская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала