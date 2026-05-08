В Курской области за сутки сбили 147 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ За прошедшие сутки над Курской областью сбито 147 украинских беспилотников различного типа, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

ВСУ атаковали регион из артиллерии 79 раз.

В результате атак повреждена инфраструктура в нескольких населенных пунктах, погибших и пострадавших нет.

КУРСК, 8 мая - РИА Новости. За прошедшие сутки над Курской областью сбито 147 украинских беспилотников различного типа, 79 раз ВСУ атаковали регион из артиллерии, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 7 мая до 09:00 8 мая сбито 147 вражеских беспилотников различного типа. 79 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн на платформе " Макс ".

Он добавил, что 19 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

"В результате атак в селе Афанасьево Обоянского района повреждено остекление и фасад двух домовладений, линия электропередачи", - добавил губернатор.

По его словам, электроснабжение восстановлено.

"В посёлке Березняк Хомутовского района повреждено остекление и фасад дома. В посёлке Хомутовка повреждён забор, защитное ограждение на газораспределительной станции. Газоснабжение не нарушено. В результате прилёта дрона в Рыльске был перебит провод электроснабжения", - сообщил он.