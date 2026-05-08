Рейтинг@Mail.ru
В Курской области за сутки сбили 147 украинских дронов - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:37 08.05.2026
В Курской области за сутки сбили 147 украинских дронов

Хинштейн: ВСУ за сутки 79 раз атаковали Курскую область из артиллерии

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий экипажа ЗРК "Бук-М3"
Военнослужащий экипажа ЗРК Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий экипажа ЗРК "Бук-М3". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над Курской областью сбито 147 украинских беспилотников различного типа, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
  • ВСУ атаковали регион из артиллерии 79 раз.
  • В результате атак повреждена инфраструктура в нескольких населенных пунктах, погибших и пострадавших нет.
КУРСК, 8 мая - РИА Новости. За прошедшие сутки над Курской областью сбито 147 украинских беспилотников различного типа, 79 раз ВСУ атаковали регион из артиллерии, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 7 мая до 09:00 8 мая сбито 147 вражеских беспилотников различного типа. 79 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 264 беспилотника
07:22
Он добавил, что 19 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в селе Афанасьево Обоянского района повреждено остекление и фасад двух домовладений, линия электропередачи", - добавил губернатор.
По его словам, электроснабжение восстановлено.
"В посёлке Березняк Хомутовского района повреждено остекление и фасад дома. В посёлке Хомутовка повреждён забор, защитное ограждение на газораспределительной станции. Газоснабжение не нарушено. В результате прилёта дрона в Рыльске был перебит провод электроснабжения", - сообщил он.
Уточняется, что погибших и пострадавших нет.
Боевая работа расчёта зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
08:21
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРыльскАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала