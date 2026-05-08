В Курской области за сутки сбили 147 украинских дронов

КУРСК, 8 мая - РИА Новости. За прошедшие сутки над Курской областью сбито 147 украинских беспилотников различного типа, 79 раз ВСУ атаковали регион из артиллерии, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 7 мая до 09:00 8 мая сбито 147 вражеских беспилотников различного типа. 79 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что 19 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в селе Афанасьево Обоянского района повреждено остекление и фасад двух домовладений, линия электропередачи", - добавил губернатор.
По его словам, электроснабжение восстановлено.
"В посёлке Березняк Хомутовского района повреждено остекление и фасад дома. В посёлке Хомутовка повреждён забор, защитное ограждение на газораспределительной станции. Газоснабжение не нарушено. В результате прилёта дрона в Рыльске был перебит провод электроснабжения", - сообщил он.
Уточняется, что погибших и пострадавших нет.