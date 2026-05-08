ПВО с полуночи сбила 26 дронов, летевших к Москве

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. С начала ночи российские военные сбили 26 дронов, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Уничтожен один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал он на платформе "Макс".
До этого ночью бойцы поразили 25 беспилотников, направлявшихся в сторону города.
В четверг Владимир Зеленский пригрозил нанести удар по параду в Москве. Минобороны России учло его заявление и предупредило, что на любые попытки сорвать торжества военные ответят ударом по центру Киева.
