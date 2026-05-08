Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен предупредил, что Европа рискует получить от Москвы жесткий ответ на непрекращающиеся провокации.
- По мнению эксперта, дальнейшая эскалация войны против России приведет к распаду НАТО и спровоцирует мощную реакцию Москвы.
- Профессор добавил, что в Европе нет лидеров, которые бы приспособились к новому международному распределению сил и прекратили конфликт на Украине.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Европа рискует получить от Москвы жесткий ответ на непрекращающиеся провокации, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
"НАТО продолжит распадаться, а европейцы компенсируют это дальнейшей эскалацией войны против России", — говорится в публикации.
По мнению эксперта, предсказуемым следствием этого будет то, что лидеры Старого Света в конечном итоге спровоцируют мощную реакцию Москвы.
Профессор добавил, что если бы Европой управляли рациональные люди, они бы приспособились к новому международному распределению сил, прекратив конфликт на Украине и заключив мир с Россией.
Однако в Европе нет таких лидеров, и даже утверждения о том, что оружие - это не путь к миру, или аргументы в пользу дипломатии очерняются и подвергаются цензуре как пророссийские, подчеркнул он.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
