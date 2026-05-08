Десятков: новый пешеходный маршрут обустроят на западе Москвы

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Новый пешеходный маршрут обустроят на западе Москвы, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

"Продолжаются активные работы по благоустройству набережной Западный Порт от Шелепихинского до Белорусского моста, ее протяженность составляет свыше 800 метров. Кроме того, идет строительство новой набережной длиной около 1,2 километра от Белорусского моста до театра "Мастерская П.Н. Фоменко", - приводит слова Десяткова пресс-служба департамента.

В сообщении указывается, что специалисты ведут работы по укреплению береговой линии, также здесь будут искусственные насыпи для расширения территории. Благодаря открытию двух новых набережных для жителей появится новый пешеходный маршрут. Он расположится от моста Академика Королева до Дорогомиловского моста.