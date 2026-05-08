Члена банды спецназовцев приговорили к 18 годам за заказные убийства

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к 18 годам колонии члена банды спецназовцев за заказные убийства и взыскал 48 миллионов рублей в пользу потерпевших, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговором Басманного районного суда города Москвы Трушков Николай Иванович признан виновным в совершении убийства и пяти преступлений покушения на убийство. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.
Также частично удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму 48 миллионов рублей.