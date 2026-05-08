МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Киевские власти сменили советские названия улиц в практически безлюдных Чернобыле и Припяти, пишет "Страна.ua".
Так, улица Дружбы Народов в Припяти стала улицей Соборности Украины, а улица Кирова в Чернобыле — Лесопарковой. Всего в списке 82 переименованных топонима.
При этом в Чернобыльской зоне отчуждения уже 40 лет почти никто не живет из-за запрета, введенного после аварии на ЧАЭС.
После госпереворота 2014 года киевские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. С 2015 года там действует так называемый закон о декоммунизации, в соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в июле 2023 года вступил в силу закон "О деколонизации топонимов", который предписывает изменить все географические названия, как-либо связанные с Россией.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, при этом международные организации игнорировали дискриминацию национальных меньшинств, особенно русских людей.