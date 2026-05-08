Радиационная обстановка в России после пожара в районе ЧАЭС стабильна
15:38 08.05.2026 (обновлено: 18:54 08.05.2026)
Радиационная обстановка в России после пожара в районе ЧАЭС стабильна

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Радиационная обстановка в РФ после пожаров в зоне Чернобыльской АЭС остается стабильной.
  • Превышения естественного гамма-фона местности в России не зафиксировано.
  • В Чернобыльской зоне отчуждения на Украине горят более 1,1 тысячи гектаров леса.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Радиационная обстановка в РФ после пожаров в зоне Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности не зафиксировано, сообщило ведомство в своем канале на платформе "Макс".
"Радиационная обстановка в Российской Федерации остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности, характерного для территории указанных субъектов Российской Федерации не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В Чернобыльской зоне отчуждения на Украине горят более 1,1 тысячи гектаров леса, сообщила ранее государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Ситуация усложняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории, из-за чего сильно ограничена возможность проведения работ по ликвидации возгораний.
