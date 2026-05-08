США перехватили атаку Ирана в Ормузе, утверждает CENTCOM

00:56 08.05.2026 (обновлено: 00:57 08.05.2026)
CENTCOM: США перехватили атаку Ирана в Ормузе, потерь нет

© Фото : U.S. Navy
Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца ВМС США Frank E. Petersen Jr. во время операции "Эпическая ярость". Архивное фото
Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца ВМС США Frank E. Petersen Jr. во время операции "Эпическая ярость". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. США перехватили иранские ракеты, БПЛА и катера, якобы атаковавшие американские корабли в Ормузе, ни один из объектов США не был поражен, сообщает Центральное командование ВС США CENTCOM.
"Седьмого мая, когда эсминцы с управляемым ракетным оружием ВМС США проходили через Ормузский пролив в Оманский залив, силы США перехватили неспровоцированные иранские атаки и ответили ударами в порядке самообороны", – написало CENTCOM в соцсети Х.
Командование уточняет, что иранские силы запустили несколько ракет, беспилотников и малых катеров, но американские корабли не были поражены.
