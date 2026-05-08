Белгородскую область атаковали украинские БПЛА - РИА Новости, 08.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
21:09 08.05.2026
Белгородскую область атаковали украинские БПЛА

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали белгородскую область, есть пострадавшая

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские БПЛА атаковали Грайворонский округ Белгородской области.
  • Поселок Хотмыжск подвергся атаке двумя беспилотниками, пострадала мирная жительница.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. БПЛА ВСУ атаковали Грайворонский округ Белгородской области, пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Посёлок Хотмыжск Грайворонского округа атакован двумя вражескими беспилотниками. Пострадала мирная жительница", - написал Гладков в своем канале на платформе "Макс".
Уточняется, что женщина получила баротравму, бригада скорой оказала ей необходимую помощь, от госпитализации пострадавшая отказалась, лечение будет проходить амбулаторно.
Губернатор также добавил, что в поселке в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены забор и легковой автомобиль, в соседнем - посечён забор.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
