В Ростовской области 20 домов повреждены после падения обломков БПЛА

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Двадцать частных домов повреждены в селе Чалтырь Ростовской области после падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
"В Мясниковском районе в селе Чалтырь в результате падения обломков БПЛА по состоянию на 08.00 поступила информация о повреждении 20 частных домов и трех автомобилей. Обследование домов продолжается. Пострадавших нет", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Глава региона отметил, что в домах частично разрушилась кровля, выбиты стекла.
Кроме того, в Первомайском районе в Ростове, где в результате падения обломков БПЛА произошло возгорания административного 4-х этажного здания, пожар полностью ликвидирован.