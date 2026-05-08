08:34 08.05.2026 (обновлено: 08:56 08.05.2026)
Слюсарь: в Ростовской области 20 домов повреждены после падения обломков БПЛА

Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
  • В селе Чалтырь Ростовской области 20 частных домов и три автомобиля получили повреждения после падения обломков БПЛА.
  • В Первомайском районе полностью ликвидировали пожар в административном четырехэтажном здании, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Двадцать частных домов повреждены в селе Чалтырь Ростовской области после падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
Мясниковском районе в селе Чалтырь в результате падения обломков БПЛА по состоянию на 08.00 поступила информация о повреждении 20 частных домов и трех автомобилей. Обследование домов продолжается. Пострадавших нет", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Глава региона отметил, что в домах частично разрушилась кровля, выбиты стекла.
Кроме того, в Первомайском районе в Ростове, где в результате падения обломков БПЛА произошло возгорания административного 4-х этажного здания, пожар полностью ликвидирован.
