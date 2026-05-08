Бойцы с передовой передали видеопоздравления ветеранам

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Краткий пересказ от РИА ИИ Бойцы "Запада" записали персональные видеопоздравления ветеранам Великой Отечественной.

Они поблагодарили участников войны за их подвиг и пожелали им здоровья, счастья и долгих лет жизни.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Персональные видеопоздравления ветеранам Великой Отечественной войны записали военнослужащие группировки войск "Запад" на передовых позициях в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского военного округа.

"Военнослужащие Московского военного округа передали видео поздравления бойцами группировки войск "Запад" ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы в ходе проведения мини-парадов у домов фронтовиков", - сообщили в пресс-службе округа.

Сообщается, что участники СВО поблагодарили ветеранов за бессмертный подвиг, за то, что те выстояли в тяжелых испытаниях и победили врага.

"Пожелали им здоровья, счастья, благополучия, мирного неба, оптимистичного настроения и долгих лет жизни. Бойцы пообещали, что сделают все, чтобы ими можно было гордиться", - уточнили в пресс-службе.