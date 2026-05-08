Бойцы с передовой передали видеопоздравления ветеранам
11:45 08.05.2026
Бойцы с передовой передали видеопоздравления ветеранам

Бойцы группировки войск «Запад» поздравили ветеранов с Днем Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы "Запада" записали персональные видеопоздравления ветеранам Великой Отечественной.
  • Они поблагодарили участников войны за их подвиг и пожелали им здоровья, счастья и долгих лет жизни.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Персональные видеопоздравления ветеранам Великой Отечественной войны записали военнослужащие группировки войск "Запад" на передовых позициях в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского военного округа.
"Военнослужащие Московского военного округа передали видео поздравления бойцами группировки войск "Запад" ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы в ходе проведения мини-парадов у домов фронтовиков", - сообщили в пресс-службе округа.
Сообщается, что участники СВО поблагодарили ветеранов за бессмертный подвиг, за то, что те выстояли в тяжелых испытаниях и победили врага.
"Пожелали им здоровья, счастья, благополучия, мирного неба, оптимистичного настроения и долгих лет жизни. Бойцы пообещали, что сделают все, чтобы ими можно было гордиться", - уточнили в пресс-службе.
Видеопоздравления передали более чем 15 ветеранам, проживающим в Московской и Воронежской областях и Москве.
