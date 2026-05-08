Ростовский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Батайске, Ростове-на-Дону и двух районах Ростовской области зафиксировали разрушения от падения обломков БПЛА.
- В селе Чалтырь повреждено 50 частных домов, в селе Новобессергеневка — один частный дом, в Батайске — хозяйственная постройка, в Ростове-на-Дону - три частных дома.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая - РИА Новости. Разрушения от падения обломков БПЛА зафиксированы в Батайске, Ростове-на-Дону и двух районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"В результате падения обломков БПЛА в Батайске, Ростове, в Мясниковском и Неклиновском районах есть разрушения", - написал он в "Максе".
По последней информации, в селе Чалтырь Мясниковского района повреждено 50 частных жилых домов, четыре легковых автомобиля и склад. В селе Новобессергеневка Неклиновского района - один частный дом, в Батайске - хозяйственная постройка.
В Ростове-на-Дону повреждено три частных жилых дома в Железнодорожном районе, один грузовой автомобиль. В Первомайском районе произошло возгорание кровли магазина и административного здания. Возгорания ликвидированы.
После того как местные власти завершат обход всех домов и будет официально подтвержден ущерб, жители смогут оформить выплаты: подать заявление на единовременную материальную помощь, в случае утраты имущества - на финансовую поддержку.
