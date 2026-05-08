Ростовский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая - РИА Новости. Разрушения от падения обломков БПЛА зафиксированы в Батайске, Ростове-на-Дону и двух районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

После того как местные власти завершат обход всех домов и будет официально подтвержден ущерб, жители смогут оформить выплаты: подать заявление на единовременную материальную помощь, в случае утраты имущества - на финансовую поддержку.