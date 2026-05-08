В ростовском селе обломки БПЛА повредили 50 частных домов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили 50 частных домов и три автомобиля в селе Чалтырь Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"В Мясниковском районе в селе Чалтырь по данным на 10.30 в результате падения обломков БПЛА повреждено 50 частных домов и три автомобиля", - написал он в Telegram.
Обследование домов продолжается.
В городах и районах, которые пострадали в результате падания обломков БПЛА, созданы комиссии по оценке ущерба, введен режим ЧС в границах поврежденных домов.
Жителям будет оказана вся необходимая помощь, заверил губернатор.
