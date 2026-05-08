Минтранс прокомментировал атаку на здание аэронавигации в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Персонал филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, в который попали украинские беспилотники, в безопасности, идет проверка работоспособности оборудования, сообщил Минтранс РФ.
"Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России". Персонал находится в безопасности, идет анализ работоспособности оборудования", - говорится в сообщении.