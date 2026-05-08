Рейтинг@Mail.ru
Киев в нарушение перемирия атаковал российские регионы - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 08.05.2026 (обновлено: 10:22 08.05.2026)
Киев в нарушение перемирия атаковал российские регионы

Киев в нарушение перемирия атаковал российские регионы, ПВО сбила более 260 БПЛА

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали российские регионы в нарушение перемирия, объявленного Путиным в честь празднования Дня Победы.
  • Средства ПВО сбили более 260 беспилотников с начала пятницы.
  • В Липецкой области при ударе беспилотника по дому ранен девятилетний ребенок.
  • Противник пытался нанести удары по промышленным объектам в Пермском крае, но жертв и пострадавших нет.
ПЕРМЬ, 8 мая — РИА Новости. ВСУ атаковали российские регионы в нарушение перемирия, объявленного Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы.
Минобороны рассказало, что с начала пятницы средства ПВО сбили уже более 260 украинских беспилотников.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Минобороны пригрозило массированным ударом по Киеву при нарушении перемирия
Вчера, 18:50
В частности, в Ельце Липецкой области при ударе БПЛА по дому ранен девятилетний ребенок.
Также противник попытался нанести удары по промышленным объектам в Пермском крае. По предварительной информации, обошлось без жертв.
В селе Чалтырь Ростовской области после падения обломков дронов пострадали двадцать частных домов. Также есть повреждения в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону.
Режим прекращения огня вступил в силу в пятницу и продлится до 10 мая. В это время российские бойцы не будут бить по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК, в глубине Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПермский крайДмитрий МахонинВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинУкраинаРостовская областьЕлецЛипецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала