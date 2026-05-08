В Ельце ребенок получил ранения из-за беспилотника ВСУ - РИА Новости, 08.05.2026
08:57 08.05.2026 (обновлено: 09:09 08.05.2026)
В Ельце ребенок получил ранения из-за беспилотника ВСУ

Обломки дрона ВСУ повредили частный дом в Ельце, ранен 9-летний мальчик

© РИА Новости / Павел Лисицын
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ельце в Липецкой области в ночь на пятницу ПВО уничтожила беспилотник ВСУ.
  • При падении обломков поврежден частный дом, осколками стекла ранен 9-летний мальчик.
ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Вражеский беспилотник повредил частный дом в Ельце Липецкой области в ночь на пятницу, осколками стекла ранен 9-летний ребенок, угрозы жизни нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Сегодня ночью над Ельцом силами ПВО был уничтожен беспилотник. К сожалению, при падении обломков был повреждён частный дом. Взрывной волной выбило окно, осколками стекла ранен ребёнок. Мальчику 9 лет. Угрозы жизни нет. Медики оперативно оказали помощь. Госпитализация не потребовалась, ребёнок уже дома, лечение продолжит амбулаторно", - отметил Артамонов в своём Telegram-канале.
