Над Рязанской областью сбили четыре украинских беспилотника.

РЯЗАНЬ, 8 мая - РИА Новости. Четыре БПЛА сбиты ночью над территорией Рязанской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Павел Малков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 264 украинских беспилотника, в том числе над территорией Рязанской области.
