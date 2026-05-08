Автоэксперт рассказал, как выбрать летние шины
03:41 08.05.2026 (обновлено: 09:56 08.05.2026)
Автоэксперт рассказал, как выбрать летние шины

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При выборе летних шин важно обращать внимание на скорость аквапланирования.
  • Производители шин не указывают скорость аквапланирования в технических данных покрышек, этот показатель нужно искать самостоятельно, изучая независимые экспертные тесты.
  • Менять шины на летние не стоит спешить, а также рекомендуется менять шины после четырех лет использования, особенно если автомобиль находится в ежедневной эксплуатации.
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – РИА Новости. При выборе летних шин для автомобиля важно обращать внимание на скорость аквапланирования, но этот показатель нужно искать самостоятельно, сообщил РИА Новости эксперт автомобильного портала "Дром" Сергей Арбузов.
Эксперт порекомендовал при выборе летних шин обращать внимание на такой параметр, как скорость аквапланирования. Чем она выше, тем резина лучше сопротивляется аквапланированию, которое часто приводит к потере управляемости.
"Дело в том, что в крупных городах, в первую очередь в Москве, и уж тем более на загородных трассах колейность в полосе тем сильнее, чем ближе к крайнему левом ряду. Стало быть, после или во время дождя именно способность шин сопротивляться аквапланированию становится ключевым фактором безопасности", - сказал Арбузов.
Он отметил, что производители шин никогда не дают в технических данных покрышек скорости аквапланирования: этот показатель нужно выискивать самостоятельно, изучая независимые экспертные тесты.
"Что касается перехода на летнюю резину, здесь спешить не нужно, что лишний раз подтвердила ситуация с погодой в Москве в конце апреля, когда ежесуточная температура не дотягивала до плюс семи градусов, когда обычно производитель не гарантирует сохранения эксплуатационных свойств летних шин", - добавил собеседник агентства.
Арбузов напомнил, что стоит менять шины после четырех лет использования, по крайней мере, если автомобиль находится в ежедневной эксплуатации.
